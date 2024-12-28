Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.12.2024 12:10

Azerbaycan Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları Rusya'nın Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz kentlerine uçuşlarını durdurdu.

Azerbaycan Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları'ndan (AZAL) yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Azerbaycan'a ait düşen uçağa dışarıdan müdahale var
Azerbaycan'a ait düşen uçağa dışarıdan müdahale var

Dün de aynı gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.

Uçak Aktau kenti yakınlarında düşmüştü

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Rusya Uçak Kazası Kazakistan
Sıradaki Haber
Katil İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Yeni bir TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na hazır mıyız?
12:33
NASA'nın Parker uzay aracı Güneş'e en yakın uçuşunu başarıyla tamamladı
12:06
122 yaşındaki Irak Türkmeni Emşe Aslan Osmanlı dönemini özlüyor
12:02
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru için son gün 31 Aralık
12:21
Güney Kore'de Han'ın azledildiği devlet başkanlığı vekaletini Maliye Bakanı Choi devraldı
11:57
Çevreyi kirleten tesislere 2 milyar liralık ceza kesildi
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
122 yaşındaki Irak Türkmeni Emşe Aslan Osmanlı dönemini özlüyor
122 yaşındaki Irak Türkmeni Emşe Aslan Osmanlı dönemini özlüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ