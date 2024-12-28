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Dünya
AA 28.12.2024 11:03

Katil İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı’ndaki "Neami" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da en az iki kişi hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

Öte yandan İsrail askerleri, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlut'u alıkoydu.

Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in, Gazze'nin kuzey kesiminde insani yardım çalışma sistemine yönelik yıkıcı ihlallerinin devamı olarak Sivil Savunma Müdürü meslektaşımız Ahmed el-Kahlut'u alıkoyduğunu teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve kuzey kentlerinde yaklaşık 22 sivil savunma görevlisini alıkoyduğu belirtilerek, bu kişilerin akıbetinin şu ana kadar bilinmediğine dikkat çekildi.

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