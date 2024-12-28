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Dünya
AA 28.12.2024 08:25

Panama Devlet Başkanı Mulino: Panama kanalı tartışmaya kapalı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.

Panama Devlet Başkanı Mulino: Panama kanalı tartışmaya kapalı

Haftalık basın toplantısında konuşan Panama Devlet Başkanı Mulino, Panama Kanalı konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını vurguladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinen Mulino, "Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Uluslararası krizin yeni merkez üssü: Panama Kanalı
Uluslararası krizin yeni merkez üssü: Panama Kanalı

"Kanal Panamalıdır ve Panamalılara aittir"

Mulino, Panama Kanalı'nın Panamalılar için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kanal Panamalıdır ve Panamalılara aittir. Bu gerçek, ülkenin gözyaşı, emeği ve fedakarlıklarıyla elde edilmiştir ve tartışmaya açık değildir. Panama Kanalı tartışmaya kapalı." dedi.

Kanalın geçiş ücretleriyle ilgili sürece de değinen Mulino, "Kanalda geçiş ücretleri başkanın ya da yöneticinin keyfi kararlarına göre belirlenemez. Bu konuda saygı duyulan yerleşik bir süreç vardır ve bu süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Trump'ın alaycı Noel mesajında dile getirdiği "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" iddiasına tepki gösteren Mulino, "Panama Kanalı konusunda Çin'in herhangi bir müdahalesi ya da katılımı kesinlikle söz konusu değildir. Tanrı aşkına, Panama Kanalı'nda Çin askeri yoktur." diye konuştu.

Trump, alaycı Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" dedi
Trump, alaycı Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" dedi

Panama Kanalı tartışması

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

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Panama'da meydanlara inen halk, Trump'ın posterlerini yaktı

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

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