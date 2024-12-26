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Dünya
AA 26.12.2024 07:42

Trump, alaycı Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" dedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, alaycı Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" diyerek, kanal konusunda gündem oluşturmaya devam etti. Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi

Trump, alaycı Noel mesajında "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" dedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan Noel ile ilgili alaycı ifadeler içeren mesaj yayımladı.

Trump, mesajında, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." ifadesini kullandı.

Uluslararası krizin yeni merkez üssü: Panama Kanalı
Uluslararası krizin yeni merkez üssü: Panama Kanalı

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın açıklamalarına, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun yanı sıra Panamalılar da sokaklara inerek tepki göstermişti.

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