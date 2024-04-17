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Dünya
AA 17.04.2024 14:55

Azerbaycan: Rusya ve Azerbaycan liderleri, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi kararı aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin, Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü birliklerinin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar aldığını bildirdi.

Azerbaycan: Rusya ve Azerbaycan liderleri, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi kararı aldı
[Fotograf: AA]

Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlanan Rus askeri birliklerinin çekilmeye başladığı yönündeki haberlerle ilgili Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) açıklamada bulundu.

Hacıyev, açıklamasında, "Rusya ve Azerbaycan liderleri, Azerbaycan topraklarında geçici olarak görev yapan Rus Barış Gücü birliklerinin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar aldı. Artık bu süreç başlamıştır. Azerbaycan ve Rusya savunma bakanlıkları, bu kararın uygulanması için gerekli olan faaliyetleri hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti.

Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye isimlendirilen Rus birlikleri yerleştirilmişti. 5 yıl süreyle yerleştirilen "Rus Barış Gücü"nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu.

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