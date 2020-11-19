Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçlar Ağdam'a doğru ilerliyor.

Güzergahtaki Azerbaycanlılar ise askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor.

Ermeni ordusu yakıp yıkıyor



Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe veriyor.



Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Son tarih 20 Kasım



Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor.



Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.