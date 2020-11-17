Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan Ağdam'ı yakıp çekiliyor
Ermenistan güçleri, Ağdam'da çekildikleri birçok noktayı ateşe veriyor.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da zafer kazanmasının ardından varılan anlaşma gereği Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor.
Ancak, Ermenistan güçleri çekildikleri bölgeleri bir yandan da ateşe veriyor.
O noktalardan biri de Ağdam. TRT haber ekibi, Ermenistan ordusunun Ağdam'da yaktığı bölgeleri görüntüledi.
Ağdam'ı terkeden Ermenistan ordusu, birçok noktayı ateşe veriyor. https://t.co/qkJTj2b5Dd— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2020
Bölgede bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Ermenistan ordusu, hem sözde karargah olarak kullandıkları yerleri hem de sivil yerleşim yerlerini ateşe veriyor.
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