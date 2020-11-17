Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da zafer kazanmasının ardından varılan anlaşma gereği Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor.

Ancak, Ermenistan güçleri çekildikleri bölgeleri bir yandan da ateşe veriyor.

O noktalardan biri de Ağdam. TRT haber ekibi, Ermenistan ordusunun Ağdam'da yaktığı bölgeleri görüntüledi.

Ağdam'ı terkeden Ermenistan ordusu, birçok noktayı ateşe veriyor. https://t.co/qkJTj2b5Dd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2020

Bölgede bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Ermenistan ordusu, hem sözde karargah olarak kullandıkları yerleri hem de sivil yerleşim yerlerini ateşe veriyor.