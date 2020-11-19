Kerkük polis gücü, Irak istihbaratıyla ortaklaşa şekilde kent merkezindeki bir adrese düzenlediği baskında 4 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

Bu kişilerin DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden olduğu tespit edilen teröristlerin kentte saldırı hazırlığı içinde olduğu anlaşıldı.

Yakalanan DEAŞ'lı teröristler, ilk sorgularında Salahaddin, Musul ve Kerkük'te bir dizi terör eylemine katıldıklarını itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

