Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman Thyssenkrupp 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak
[Fotoğraf: Reuters]
Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle gelecek yıllarda 5 bin kişinin daha işine son verecek.
Şirket Üst Yöneticisi Martina Merz, yeniden yapılandırmada “ilk güçlü adımların” atıldığını söyledi; “Henüz olmamız gereken yerde değiliz. Sonraki adımlar, öncekilerden daha acı verici olabilir. Ama atmamız gerekecek." dedi.
Merz, COVID-19 salgının şirket için büyük bir baskı kaynağı olduğunu ifade etti.
1 milyar euro zarar bekleniyor
Çelikten denizaltılara, asansörlerden otomobil parçalarına kadar birçok alanda üretimi bulunan ThyssenKrupp, dünya çapında 100 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirketin 2020-2021 mali yılında 1 milyar euro net zarar açıklaması bekleniyor.
ThyssenKrupp, Mayıs 2019’da 6 bin kişinin işine son vermişti.
Etiketler: Koronavirüs
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