Şirket Üst Yöneticisi Martina Merz, yeniden yapılandırmada “ilk güçlü adımların” atıldığını söyledi; “Henüz olmamız gereken yerde değiliz. Sonraki adımlar, öncekilerden daha acı verici olabilir. Ama atmamız gerekecek." dedi.

Merz, COVID-19 salgının şirket için büyük bir baskı kaynağı olduğunu ifade etti.

1 milyar euro zarar bekleniyor

Çelikten denizaltılara, asansörlerden otomobil parçalarına kadar birçok alanda üretimi bulunan ThyssenKrupp, dünya çapında 100 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirketin 2020-2021 mali yılında 1 milyar euro net zarar açıklaması bekleniyor.

ThyssenKrupp, Mayıs 2019’da 6 bin kişinin işine son vermişti.