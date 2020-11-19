Söz konusu verinin 707 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 709 binden 711 bine revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıklamasına göre geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin 750 kişi azalarak 742 bine geriledi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 429 bin azalışla 6 milyon 372 bin oldu.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son dönemde yakaladığı düşüş trendinin ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişte, COVID-19 vakalarındaki artış ve uygulanan tedbirlerin etkisi var.