Seçimlerde kullanılan oyların yüzde 96,2'si sayıldı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de partisi olan "Halkın Hizmetkarları" oyların yüzde 17,59'unu alarak en yüksek oy alan parti olurken, "Anavatan" da yüzde 12,39 ile en çok oyu alan ikinci parti oldu.

"Yaşam İçin Muhalefet Platformu" ise yüzde 11,75 ile en fazla oyu alan üçüncü siyasi parti oldu.