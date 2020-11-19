Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk gözlemciler birkaç gün içinde Karabağ'a gidecek
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. TRT Haber'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk gözlemciler birkaç gün içinde bölgeye gidecek.
Türk ve Rus gözlemcilerin Karabağ'daki ateşkesi denetleme görevinin ayrıntıları netleşiyor. Detaylar birkaç gün içinde belli olacak.
Hemen ardından Türk gözlemciler gözetleme merkezi için Azerbaycan'a gidecek.
Yerini Azerbaycan’ın belirleyeceği ortak denetim ve gözetleme merkezi son teknoloji ile donatılacak.
Türk-Rus gözlemciler ateşkes ihlallerini raporlayacak
Merkez önemli işlevler görecek. Bu merkezde ateşkes ihlalleri denetlenecek, ihlal olursa raporlanacak ve gereken yapılacak. Bölgede insansız hava araçları da görev yapacak.
Merkezde Türk ve Rus gözlemciler eşit rol üstlenecek ve verilere ortaklaşa bakılacak.
Etiketler: Azerbaycan
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