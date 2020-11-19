Türk ve Rus gözlemcilerin Karabağ'daki ateşkesi denetleme görevinin ayrıntıları netleşiyor. Detaylar birkaç gün içinde belli olacak.

Hemen ardından Türk gözlemciler gözetleme merkezi için Azerbaycan'a gidecek.

Yerini Azerbaycan’ın belirleyeceği ortak denetim ve gözetleme merkezi son teknoloji ile donatılacak.

Türk-Rus gözlemciler ateşkes ihlallerini raporlayacak

Merkez önemli işlevler görecek. Bu merkezde ateşkes ihlalleri denetlenecek, ihlal olursa raporlanacak ve gereken yapılacak. Bölgede insansız hava araçları da görev yapacak.

Merkezde Türk ve Rus gözlemciler eşit rol üstlenecek ve verilere ortaklaşa bakılacak.