Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı kıyafet yönetmeliği değişikliğine gitti. Ülke tarihinde ilk kez polis kıyafetlerine başörtüsü de eklendi.

Böylelikle Müslüman kadın memurların başörtülü bir şekilde teşkilata katılmalarına izin verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda Emniyet Teşkilatı, "Farklı bakış açılarının ve farklı deneyimlerin bizi şu anda yaptığımız işte daha iyi seviyeye getirmesinin önemini anlıyoruz. Çeşitli kabiliyetlere, geçmişlere ve deneyim seviyelerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Yeni Zelanda toplumlarının ihtiyaçlarına şimdi ve gelecekte etkili bir biçimde hizmet edebilmemiz için çeşitlilik çok önemli." dedi.

Ülkenin ilk başörtülü polisi

Fiji asıllı Yeni Zelanda vatandaşı Zeyna Ali, artık görevine özel olarak tasarlanmış başörtüsü ile devam edeceğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan 30 yaşındaki Ali, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından emniyet teşkilatına katılmaya karar verdiğini ifade etti.