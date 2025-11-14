Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
Dünya
AA 14.11.2025 16:09

Azerbaycan, Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet etmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliğinin alanına İskender tipi füze düşmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Azerbaycan, Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet etmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 14 Kasım'da yerel saatle 01.00 civarında Kiev'e yapılan füze ve İHA saldırıları sırasında büyükelçilik alanına İskender tipi füzenin düşmesi üzerine Bakü'nün tepkisinin ve itiraz notasının Yevdokimov'a iletildiği aktarıldı.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmının tamamen yıkıldığı, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümünün zarar gördüğü, alana ciddi zarar verildiği bilgisi verildi.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk normlarına aykırı bu tür saldırıların ilk kez yaşanmadığı hatırlatılarak, 10 Mart 2022'de yapılan hava saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Harkiv'deki Fahri Konsolosluğunun idari binasında ciddi hasar oluştuğu ve hizmet aracının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

2 Ocak 2024'te Rusya tarafından gerçekleştirilen "Kinjal" roketi saldırısında Büyükelçilik idari binasından yaklaşık 35 adım uzaklıkta çapı yaklaşık 3 metre olan bir krater oluştuğu ve yerden 8 metre derinlikte patlamayan mühimmatın tespit edildiği belirtildi.

28 Ağustos'ta ise Büyükelçiliğe yaklaşık 50 metre uzaklığa düşen bomba nedeniyle idari bina, konsolosluk bölümü ve büyükelçi rezidansının zarar gördüğü anımsatıldı.

Açıklamada, 8 ve 18 Ağustos'ta Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Odesa'daki petrol tesisine düzenlenen İHA saldırılarında çalışanların yaralandığı ve altyapıya büyük zarar verildiği ifade edildi.

Saldırıların kasıtlı olup olmadığı konusunda ciddi sorular doğduğu ve bu konuyla ilgili daha önce de Rusya'ya notalar verildiği bildirildi.

Azerbaycan'ın Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerinin koordinatlarının 2022'de Rusya'ya iletildiği, Rusya Savunma Bakanlığınca bu hususun dikkate alınacağının Azerbaycan'a bildirildiği kaydedildi.

Diplomatik temsilciliklere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu Büyükelçi Yevdokimov'a iletilirken, Rusya'dan olaylarla ilgili gerekli soruşturmanın yapılması ve ayrıntılı açıklama vermesi istendi.

Azerbaycan Kiev Ukrayna Rusya
