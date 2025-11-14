Gazze'de yoğun yağış nedeniyle katil İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı

İsrail'in 2 yıllık soykırımı nedeniyle Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını ya tamamen yıkıldı veya hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.

Bu nedenle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla Gazze'deki Filistinliler için yaşam koşulları daha da zor hale geldi.

Derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, bu sabah başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gazze'yi etkisi altına alan yağmur nedeniyle Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı su bastı.

Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da ıslandı.

Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.

"Çocuklarınızın böyle bir yerde uykudan uyanmasına razı olur musunuz?"

Yağmur sonrası su basan çadırını gösteren Filistinli bir baba, içeri su dolması nedeniyle sabaha karşı uyanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Filistinli baba, "Bizi bu (çadırı su basması) uykumuzdan uyandırdı. Sabahleyin burada uyuyorduk. Bu sularla sabahlamış olduk." dedi.

İçinde bulundukları duruma dikkati çeken ve İslam dünyasına seslenen baba, şunları söyledi:

"Şu yastığa bakın, çocuk bunun üzerinde uyuyordu. Niye bize şefkat ve merhamet gözüyle bakmıyorsunuz? Çocuklarınızın böyle bir yerde uykudan uyanmasına razı olur musunuz?

Çocuklarınız böyle uyansa…Nereye, kime gidelim? Ben burada uyuyordum, beni burada uyurken su uyandırdı. Şu çocuğa bakın, neden böyle olduk? Neden böyle ey Araplar, ey Müslümanlar?

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan ve sakinlerinin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda kalmak zorunda bırakılan Gazze'deki Filistinlilerin hayat şartlarının kış aylarıyla daha da zor hale geleceği belirtiliyor.