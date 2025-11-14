Amazon, New York’ta yaklaşık 700 kurumsal çalışanını işten çıkarıyor

Bu adım, dünya genelinde yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonun kaldırılmasını öngören daha geniş bir maliyet düşürme ve operasyonları sadeleştirme planının parçası.

New York Eyaleti Çalışma Bakanlığı’na yapılan bildirimlere göre, Manhattan’daki dokuz farklı Amazon ofisinde toplam 660 çalışan işini kaybedecek. En büyük kesinti, Manhattan West ofisinde ve Fifth Avenue’daki eski Lord & Taylor binasında bulunan New York Tech Hub’da gerçekleşecek.

Şirket, işten çıkarmaların başladığı 28 Ekim’de tüm etkilenen çalışanların bilgilendirildiğini açıkladı.

“Daha yalın bir organizasyon kurmalıyız”

Amazon’un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, çalışanlara gönderdiği notta kararı şu sözlerle gerekçelendirdi:

“Daha yalın, daha az hiyerarşik ve daha fazla sorumluluk alan bir organizasyon olmamız gerektiğine inanıyoruz. Müşterilerimiz için daha hızlı hareket etmek zorundayız.”

CEO Andy Jassy, 2021’de Jeff Bezos’tan görevi devraldığından bu yana şirketin farklı birimlerinde insan kaynakları, bulut hizmetleri ve reklam dahil birçok alanda on binlerce kişiyi etkileyen işten çıkarma dalgaları yönetmişti.

Amazon’dan tazminat ve destek

Şirket, işini kaybeden çalışanlara:

90 günlük bildirim süresi,

Kıdem tazminatı,

Sağlık giderleri için toplu ödeme,

Ücretsiz beceri geliştirme eğitimi ve kariyer desteği sağlanacağını duyurdu.

Amazon, New York’taki dokuz ofisin hiçbirinin kapanmayacağını, işten çıkarmaların yalnızca kurumsal pozisyonlarla sınırlı olduğunu; depo ve teslimat çalışanlarının etkilenmediğini belirtti.

Teknoloji sektöründe küçülme trendi

Uzmanlara göre karar, büyük teknoloji şirketlerinin son bir yılda uyguladığı daha geniş bir küçülme dalgasının parçası. Şirketler, piyasa koşullarına uyum sağlamak ve yapay zekâ alanına daha fazla yatırım yapabilmek için kurumsal kadrolarını azaltıyor.

Kesintilere rağmen Amazon, Manhattan ofisleri ve eyalet genelindeki lojistik merkezleriyle New York’un en büyük özel işverenlerinden biri olmaya devam ediyor.