Morgan Stanley Bitcoin’daki düşüş için alarm verdi: Çöküş derinleşebilir mi?

Morgan Stanley’nin Bitcoin’in artık “sonbahar dönemine” girdiğini açıklaması ise piyasalarda tedirginliği artırdı. Bankanın değerlendirmesine göre bu dönem, kripto varlıkta momentumun soğuduğu ve düzeltme riskinin yükseldiği bir evreyi işaret ediyor.

Piyasa genelinde sert kayıplar

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin yüzde 1,6 düşerek 103.559 dolara geriledi.

Diğer büyük kripto paralar da değer kaybetti:

Ethereum: Yüzde 3,1 düşüşle 3.448 dolar

XRP: Yüzde 2,4 düşüşle 2,39 dolar

Solana: Yüzde 5’in üzerinde gerileme

BNB: Yüzde 1,9 düşüş

Dogecoin: Yüzde 2,6 düşüş

Analistlere göre Bitcoin kritik eşiklerde işlem görüyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, 110.800 dolar direncinin aşılmadığı sürece yukarı yönlü hareketin zor olduğunu, 103 bin dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamanın ise şimdilik destek oluşturduğunu söyledi.

Lucas, ekim ayından bu yana büyük yatırımcıların 45 milyar doların üzerinde BTC sattığını, bu satışların fiyat üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Morgan Stanley: “Bitcoin sonbahara girdi”

Morgan Stanley stratejistleri, Bitcoin’in tarihsel olarak dört yıllık döngü izlediğini; üç güçlü yılın ardından genelde daha zayıf bir yıl geldiğini hatırlatıyor. B

ankanın "Crypto Goes Mainstream" podcast’inde konuşan yatırım stratejisti Denny Galindo, Bitcoin’in artık “fall season” yani sonbahar dönemine geçtiğini söyledi:

“Sonbahar hasat zamanıdır. Kar almak için doğru dönemdir.”

Galindo’ya göre belirsizlik, bu dönemin ne kadar süreceği ve ardından gelecek “kış” safhasının ne zaman başlayacağı konusunda yoğunlaşıyor. Bu değerlendirme, fiyatlarda daha uzun bir satış baskısının görülebileceği anlamına geliyor.

Buna karşın, ünlü yatırımcı Arthur Hayes daha iyimser bir tablo çiziyor. Hayes, genişleyici para politikasının klasik bir ayı piyasasının oluşmasını engelleyebileceğini, Bitcoin’in halving döngüsünün de artan küresel likidite nedeniyle zayıflayabileceğini savunuyor.

Perakende yatırımcılar ‘ayı bölgesinde’

Stocktwits verilerine göre bireysel yatırımcıların duyarlılığı “ayı” bölgesine kaydı. Tartışmalarda, Bitcoin’in daha uzun bir düzeltme sürecine girdiği fikrinin güçlendiği görülüyor.

Bazı kullanıcılar, piyasada “her yılın belirli döneminde düşüş bekleme” alışkanlığının oluştuğunu söyleyerek yatırımcıların 2026’ya kadar temkinli davranabileceğini ifade etti.

Likidite eksikliği de diğer bir endişe kaynağı. Yeni sermaye girişlerinin zayıf olması, birçok yatırımcıya göre zirvenin çoktan geride kalmış olabileceğini düşündürüyor.

Uzmanların takip ettiği kritik göstergeler

Analistler özellikle şu başlıkları yakından izliyor:

Bitcoin’in 110 bin dolar direncini yeniden test edip edememesi

Balina satışlarının devam edip etmeyeceği

Kurumsal girişlerde artış olup olmayacağı

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sinyalleri

Likiditenin sıkılaştığı, yatırımcı duyarlılığının zayıfladığı bir ortamda Bitcoin’in kısa vadeli yönü belirsizliğini koruyor. Uzmanlara göre piyasalar, daha derin bir düşüş ihtimaline karşı tetikte.