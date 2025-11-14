Puslu 9.1ºC Ankara
Bloomberg 14.11.2025 07:59

Google’a ‘kullanıcıları gizlice izlediği’ suçlamasıyla dava açıldı

Google, yapay zeka asistanı Gemini’nin kullanıcıların özel iletişimlerini gizlice izlediği iddiasıyla ABD’de toplu dava ile karşı karşıya. Bloomberg’in haberine göre dava, Gemini’nin Gmail, Chat ve Meet üzerinde kullanıcıların bilgisi ve onayı olmadan etkinleştirildiğini öne sürüyor.

Google’a ‘kullanıcıları gizlice izlediği’ suçlamasıyla dava açıldı

California federal mahkemesinde açılan davada, Alphabet’in yapay zeka modelini başlangıçta isteğe bağlı bir özellik olarak sunduğu, ancak Ekim ayında “gizlice” bu hizmetlere erişim verdiği ileri sürüldü.

Şikâyete göre bu durum, Google’ın özel verileri toplamasına kapı araladı.

“Gemini, tüm e-posta geçmişine erişiyor” iddiası

Dava, kullanıcıların Gemini’yi devre dışı bırakabileceğini ancak bunun karmaşık gizlilik ayarları içinde saklandığını iddia ediyor. Şikâyete göre kullanıcılar bu adımı atmadıkça Google:

Gmail’de gönderilen ve alınan tüm e-postalar,

Tüm ek dosyalar,

Google Chat yazışmaları,

Google Meet görüşme kayıtları dahil olmak üzere tüm iletişim geçmişine Gemini aracılığıyla erişebiliyor ve bu verileri kullanıyor.

Dava dilekçesi, bunun California Gizliliğe Müdahale Yasası’na (California Invasion of Privacy Act – CIPA) aykırı olduğunu savunuyor. 1967 tarihli yasa, tüm tarafların rızası olmadan iletişimin gizlice kaydedilmesini veya dinlenmesini yasaklıyor.

Gemini daha önce de tartışma yaratmıştı

2023’te DeepMind tarafından geliştirilen multimodal Gemini ailesi, Ultra, Pro ve mobil cihazlar için Nano sürümleriyle, metin, ses, video ve kod işleyebiliyor. Ancak teknoloji sık sık güvenlik tartışmalarının odağında:

Wall Street Journal, 20’den fazla ülkedeki hackerların Gemini’yi siber saldırı hazırlığı için kullandığını bildirdi.

Eylül ayında Google, kullanıcı verilerini gizlice topladığı iddiasıyla açılan başka bir dava sonucu 425,7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Davanın sonucunun, Google’ın yapay zeka politikaları ve kullanıcı verisi yönetimi üzerinde önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

