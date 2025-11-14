ABD'de Bosna Savaşı'nda sivil ölümlerine karışan Amerikalılar olup olmadığı araştırılacak

Luna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Bosna Savaşı'nda bazı turistlerin çocuklar dahil sivilleri vurmak için para ödediği haberlerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cinayet turizmi iddiasına ilişkin soruşturma başlattığını" belirten Luna, konuya ilişkin Bosna Hersek Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği ile iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Luna, "Sivilleri vurmak için para ödemek ve daha kötüsü çocukları vurmak için (para ödemek), ülkemizin müsamaha edemeyeceği ve etmeyeceği bir kötülük seviyesidir. Hem İtalya hem de Bosna hükümetleri, olaya karışmış olabilecek Amerikalılar hakkında her türlü bilgiyi paylaşacak." ifadelerini kullandı.

ABD'li siyasetçi, sivillerin öldürülmesi olayına karışan herhangi bir ABD'linin olması halinde, bu kişilerin yargılanmayı hak ettiğini vurguladı.

İtalya'da, Bosna Savaşı Saraybosna Kuşatması sırasında "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onların arasına karıştıkları ve Bosnalı sivillere ateş açtıkları suçlamasıyla bazı İtalyanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Savaşın görünmeyen suçluları keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.