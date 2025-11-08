Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 08.11.2025 15:26

Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını askeri geçit töreniyle kutladı

Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü, Bakü'de geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle kutlandı.

Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını askeri geçit töreniyle kutladı

Azadlık Meydanı'ndaki töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi.

Tören, üç ülkenin milli marşlarının çalınması ve 44 günlük savaşta şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un tekmil verdiği sırada Cumhurbaşkanı Aliyev, "Selam asker" hitabıyla birlikleri selamladı ve liderler, kendilerine ayrılan bölümden töreni takip etti.

Azerbaycan ordusunun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, iç güvenlik birlikleri, Milli Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri geçiş yaptı.

Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı boyunca verdiği desteğin sembolü olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da geçitte yer aldı. İki ülke askerlerinin adımlarındaki uyum, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. 2. Karabağ Savaşı gazileri, büyük coşkuyla meydandan geçti.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler de törende yer aldı.

Törende Azerbaycan ordusunun modern tankları, zırhlı araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve topçu unsurları da sergilendi.

2. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren insansız hava araçları (İHA), Azerbaycan envanterindeki Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA’lar da törende yer aldı. Hazar Denizi’nde, Bakü açıklarında demirli savaş gemileri ve Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da Azerbaycan bayrağının renklerinde duman bırakarak gösteriye katıldı.

Türk F-16'ları Bakü semalarında

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, geçit töreni kapsamında Bakü semalarında uçtu.

Azerbaycan'a ait helikopterler de Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayraklarıyla donatılmış şekilde sahneye çıktı.

Töreni meydanda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla binlerce kişi izledi. Geçiş yapan birlikleri selamlayan vatandaşlar, "Karabağ, Azerbaycan'dır", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

