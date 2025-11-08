Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2025 13:42

Katil İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 72 saatte (3 günde) Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 9'u enkaz altından çıkartılan 10 cansız bedenin ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 241 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sürede 614 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 522 naaşın çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023 itibarıyla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 169'a, yaralıların sayısının 170 bin 685'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 284 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Bakan Tunç: Yargı bağımsızlığının olmadığını savunanlar, vesayetçi yargının hayaliyle yanıp tutuşanlardır
13:37
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık
14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depo yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
13:19
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular pazartesi başlıyor
13:48
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
14:16
Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve manevi desteği bize ilave güç verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
FOTO FOKUS
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ