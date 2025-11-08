Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
Dünya
AA 08.11.2025 13:35

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşların kimlik tespiti için çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in bugüne kadar 300 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 89 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
