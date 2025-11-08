Duman 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2025 11:48

ABD'de yargıç, Trump'ın Portland'a ulusal muhafız konuşlandırma kararının yasal olmadığına hükmetti

ABD'nin Oregon eyaletinde federal yargıç, Donald Trump yönetiminin eyalete bağlı Portland kentine ulusal muhafız birlikleri konuşlandırılması kararının yasal gereklilikleri karşılamadığına hükmetti.

ABD'de yargıç, Trump'ın Portland'a ulusal muhafız konuşlandırma kararının yasal olmadığına hükmetti

ABD Oregon Bölge Yargıcı Karin Immergut, Trump yönetiminin Portland'a ulusal muhafız konuşlandırmasının, protestolara müdahale için askeri güç kullanımı konusunda gerekli koşulları karşılayıp karşılamadığına ilişkin kararını açıkladı.

Immergut, 106 sayfalık kararında kentte "isyan ya da isyan tehlikesi"ne dair kanıtı olmadığı için yönetimin ulusal muhafız konuşlandırma kararının "yasal dayanağının" bulunmadığını belirtti.

Portland'daki protestoların çoğunlukla barışçıl sürdürüldüğünü kaydeden Immergut, "Bu küçük çaplı protestoların, göçmenlik yasalarının uygulanmasını önemli ölçüde engellediğine dair kanıt bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan kentte "isyan ve kanunsuzluğun" sürdüğünü savunarak karara itiraz eden Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise "Başkan Trump, federal çalışanları korumak için yasal yetkisini kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıç Immergut, ekim başında Trump yönetiminin Portland kentine yaklaşık 200 ulusal muhafız konuşlandırma planını eyalet genelinde geçici olarak engellemişti.

Immergut, 3 Kasım’da nihai karara kadar Portland’a asker konuşlandırılmasının engellenmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açıldı, yasal süreç devam ediyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump: Putin ile görüşmemiz her zaman ihtimal dahilinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve manevi desteği bize ilave güç verdi.
13:15
MİT'ten siber casuslara operasyon: 2 tutuklama
12:56
Filistinli esir, katil İsrail cezaevlerinde kullanılan yeni işkence yöntemi "tabut"u ifşa etti
13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, Türk dünyası için büyük bir gurur vesilesidir
12:32
Selanik Atatürk Evi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılacak
12:01
Sigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttı
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ