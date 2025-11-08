Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2025 05:46

ABD Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu.

ABD Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott​​​​​​​, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı listeden çıkardığını bildirdi.

Pigott, bu kararın "Suriye’nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtti.

ABD Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı da yaptırım listesinden çıkardı

ABD Hazine Bakanlığının da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktaran Pigott, "Bu adımlar, Beşşar Esed'in ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek, kimyasal silahları ortadan kaldırmak, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pigott, ABD’nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti.

ETİKETLER
ABD Ahmed Şara Suriye
Sıradaki Haber
Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
07:00
Adana'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
06:32
İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:27
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
06:24
Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi
06:22
Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira ceza kesildi
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ