Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2024 17:00

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirildi

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirildi.

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirildi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzman gruplarının sınırda jeodezik ölçümlere göre koordinatların belirlenmesi yönünde çalıştığı bilgisi verildi.

Çalışmalar sonucunda iki ülke sınırında ilk kez bir sınır taşı yerleştirildiği açıklandı.

19 Nisan'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8. toplantısı iki ülke sınırında yapılmış, toplantıda bazı hususlarda mutabakata varılmıştı.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etmeyi kabul etmiş, bu köylerle karşılarındaki Ermenistan köyleri arasında sınır hattının belirlenmesi yönünde mutabakat sağlanmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni mali kurallarını onayladı
17:50
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
17:41
SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında gösteri uçuşu
17:28
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
17:28
Bakan Güler TRT Çocuk Korosu'nu kabul etti
17:22
Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ