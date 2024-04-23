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Dünya
AA 23.04.2024 15:22

Kuzey Kore, düşman hedeflerine nükleer karşı saldırı senaryosuyla tatbikat düzenledi

Kuzey Kore, çoklu roketatarların kullanıldığı ve senaryo gereği düşman hedeflerine nükleer karşı saldırının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Kuzey Kore, düşman hedeflerine nükleer karşı saldırı senaryosuyla tatbikat düzenledi

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un gözetiminde düşman hedeflerine nükleer karşı saldırının senaryo edildiği bir tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetrelik büyük çoklu roketatarlar test edildi, 352 kilometre uzaklıktaki bir ada başarılı şekilde vuruldu.

Tatbikatla Kuzey Kore'nin tüm nükleer gücünün komuta, yönetim, kontrol ve operasyon sisteminin güvenilirliği doğrulandı.

Kuzey Kore lideri Kim, tatbikattan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, çoklu roketatarların keskin nişancı tüfeği gibi hassas olduğunu aktardı.

Kim, tatbikatın Kuzey Kore’nin nükleer gücünün, savaşı caydırma ve savaşta inisiyatifi ele alma gibi görevlerini her zaman ve ani durumlarda hızlı ve doğru şekilde yerine getirebilmesi için hazır olmasının önemli olduğunu kaydetti.

KCNA'nın haberi, dün, Güney Kore ve Japonya'nın, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze fırlattığını bildirmesinin ardından geldi.

Pyongyang yönetimi, geçen hafta Sarı Deniz'de "süper büyük savaş başlığı" kullanılan "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesi ile "Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesi test etmişti.

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