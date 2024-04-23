İsrail güçleri ve sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da son 200 günde 487 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail saldırıları sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, El Halil ve Selfit kentlerinde ise 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ihlallerini artıran İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında son 200 günde 122'si çocuk, 4'ü kadın 487 kişi öldü, 4 bin 900 kişi yaralandı.

Ayrıca hayatını kaybedenler arasında İsrail cezaevlerindeki 10 tutuklunun da olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.