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Dünya
AA 23.04.2024 15:15

İsrail güçleri ve sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da son 200 günde 487 Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana ihlallerini artıran İsrail, son 200 günde 487 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri ve sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da son 200 günde 487 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail saldırıları sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, El Halil ve Selfit kentlerinde ise 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ihlallerini artıran İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında son 200 günde 122'si çocuk, 4'ü kadın 487 kişi öldü, 4 bin 900 kişi yaralandı.

Ayrıca hayatını kaybedenler arasında İsrail cezaevlerindeki 10 tutuklunun da olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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