Belçikalı bakan, ülkeleri UNRWA'yı desteklemeye devam etmeye çağırdı

Gennez, X sosyal medya hesabından, İsrail'in UNRWA'ya yönelik iddiaları hakkında paylaşım yaptı.

Söz konusu iddiaların "delilsiz ve ağır suçlamalar" olduğunu vurgulayan Gennez, ülkesinin UNRWA'ya her zaman fon sağlamaya devam ettiğine işaret etti.

Gennez, Ajansın Gazze'deki yüz binlerce sivile hayati destek sağladığını belirterek, "UNRWA insani yardımın belkemiğidir." dedi.

Belçikalı bakan, ülkeleri UNRWA'ya sağladıkları finansman desteğini devam ettirmeye çağırdı.

Belçika geçen hafta UNRWA'ya çok yıllı finansal destek paketini kabul etmiş, 2024, 2025, 2026 yılları için 27,5 milyon euroluk katkı yapacağını duyurmuştu. 2024 yılı için ayrılan finansmanın 13,5 milyon eurosunun halihazırda ödendiği belirtilmişti.

Bağımsız İnceleme Grubu: İsrail, UNRWA'nın "terör bağlantısı" iddialarına kanıt sunmadı

Bağımsız İnceleme Grubu, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulayıp uygulamadığına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin raporu dün yayımlamış, İsrail'in, UNRWA personeline yönelik iddialarına ilişkin hala kanıt sunmadığını, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu bildirmişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına" ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesi"ni araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından inceleniyor.

Bağımsız İnceleme Grubu 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna, bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.