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Dünya
İHA 23.04.2024 16:15

Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar

ABD’nin Minnesota eyaletinde alev alan aracın içindeki sürücü çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı

ABD’nin Minnesota eyaletinin başkenti Saint Paul’de insanlar yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı.

Sağ tarafı alevler içinde kalan araçtaki sürücü bariyer nedeniyle kapısını açamayınca çevredekiler yardımına koştu. En az 5 kişi kapıyı zorlayarak açmayı denerken, bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırmayı başardı.

Sürücü camın kırılmasının ardından hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Sürücünün kurtarılmasından kısa bir süre sonra aracın tamamı alevlere teslim oldu.

Sürücünün sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, ciddi bir yaralanma yaşamadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
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