Abdullayeva, Ermenistan ile Rusya ara buluculuğunda imzalanan anlaşmanın 5’inci maddesine değinerek, “Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarda soru işaretine neden olabilir ancak bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin.” diye konuştu.

Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"Ermenistan 20 gün içinde çekilecek"

Sözcü Abdullayeva ayrıca, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gitse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.