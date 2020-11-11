Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da günlük COVID-19 vakaları azalıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Belçika'da federal ve bölgesel hükümetlerin önlemlerinden sonra yeni tip koronavirüs salgını hız kesti.
Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede yeni vaka sayısı 1-7 Kasım haftasında bir öncekine kıyasla yüzde 46 düşerek 7 bin 834'e geriledi.
Bugüne kadar virüse yakalanan kişi sayısı 507 bin 475 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 561'e yükseldi.
Son önlemlerle hastanelerdeki COVID-19 hasta sayısı da azalmaya başladı. Belçika genelindeki hastanelerde koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı yüzde 2 düşerek 7 bin 58 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1470'te sabit kaldı.
Belçika'da yazın bitimiyle COVID-19 vakaları çok hızlı artmaya başlamış, yeni vaka sayıları bazı günler 20 bin civarında seyretmişti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:25
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