Kartelin çocuk istismarı materyali için internetin yanı sıra karanlık ağı da kullandığı kaydedildi.

ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezinin, Yeni Güney Galler'de bir kişinin internette çocuk istismarı materyalini yüklediğinin tespit edilmesi üzerine şubatta Avustralya polisine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Gough, gözaltına alınanlar arasında çocuk bakımı görevlisi ve futbol antrenörünün yer aldığını, kartelin, ABD, Kanada, Asya, Avrupa ve Yeni Zelanda'da bağlantıları bulunduğunu bildirdi.

ABCNews'in haberine göre, Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı Justine Gough, Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinde 16 kişinin, çocuklara cinsel istismar dahil 828 suçlamadan gözaltına alındığını açıkladı.

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