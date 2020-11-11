Rusya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların bir arada bulunması bilim insanlarını şaşırttı.

"Benzersiz bir açık hava laboratuvarı"

Rusya Bilim Akademisi'nin kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor." dedi.

Sokolov, "benzersiz bir açık hava laboratuvarı" olarak nitelendirdiği sürüde ekibinin bir seferde çok sayıda morsu analiz etmesine olanak bulduğunu söyledi.