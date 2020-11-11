Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahreyn Başbakanı el-Halife hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında öldüğünü duyurdu.
Bahreyn resmi ajansındaki habere göre, el-Halife, ABD'de tedavi gördüğü Mayo Clinic Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Başbakanın cenaze töreni Bahreyn'de, yalnızca aile üyelerinin katılımıyla yapılacak.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:55
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