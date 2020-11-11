Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'dan aşı açıklaması: Yüzde 92 etkili
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya, ülkede tescillenen ilk COVID-19 aşı adayı "Sputnik V"nin yüzde 92 oranında etkili olduğunu duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs, dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor.
Ülkeler ise virüse karşı aşı çalışmalarını hızlandırdı.
Rusya, ülkede tescillenen ilk COVID-19 aşı adayı olan "Sputnik V"nin yüzde 92 oranında etkili olduğunu duyurdu.
Söz konusu aşı adayı Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilmişti.
Etiketler: Koronavirüs RusyaSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:45
Son Haberler
- 13:03
- 12:56
- 12:48
- 12:41
- 12:38
Sıradaki Haber
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz