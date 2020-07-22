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Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü aktarıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.
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Etiketler: insansız hava aracı iha Ermenistan azerbaycan ordusuSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:13
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