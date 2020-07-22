Haber Giriş: Kaynak: AA
New York'ta bir aydır 'işgal' eylemi yapan protestocular dağıtıldı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD’de New York polisi, yaklaşık bir aydır Manhattan’da "Belediye binasını işgal et" eylemi yapan göstericileri dağıttı.
Göstericilerin mesken tuttuğu City Hall Park'a, bu sabah gün doğmadan çevik kuvvet ekipleri girdi.
Polise direnen göstericilerden 7'si gözaltına alındı.
Göstericiler parktan çıkarıldıktan sonra, New York Belediyesi alanda temizlik yaptı.
[Fotoğraf: Reuters]
Her gece parkta yüzlerce kişi kalıyordu
25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde başlayan protestolar çerçevesinde yaklaşık 100 kişilik bir grup, New York Polis Departmanlığının bütçesinin kısılması için New York Belediyesi önünde işgal eylemi başlatmıştı.
Etiketler: new york protesto abd protestoları manhattanSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09
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