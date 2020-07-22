Şemhani'nin Twitter hesabından paylaştığı ve İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan mesajda, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD'den intikam alınacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi emrinin bizzat kendisi tarafından ABD ordusuna verildiğini itiraf ettiğini hatırlatan Şemhani, "İran ve Irak halkı, Süleymani ve el-Mühendis'in intikamını alacaktır. Onları öldürenleri cezalandırmadan rahat oturmayacaklar. Çok daha ağır intikam yoldadır." ifadelerini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

