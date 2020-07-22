ABD'de silahlı saldırıların arkası kesilmiyor. Şiddetin son adresi Chicago kenti oldu.

Bir cenaze evinin yakınından geçen araçtan, çevredekilere ateş açıldı. Yaralanan 15 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Siyahi George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesinin ardından ülkede var olan şiddetin dozu daha da yükseldi.

Ocak ayından bu yana sokak çatışmaları ve silahlı grupların saldırılarında ölen sivillerin sayısı bir önceki yılın rakamlarını geride bıraktı.



Silahlı saldırıların en çok gerçekleştiği kent Chicago oldu. Bu yıl Chicago'daki silahlı saldırılarda aralarında bebeklerin de bulunduğu 380'in üzerinde kişi öldü. Bin 900'den fazla kişi de yaralandı.

Bölgesel çetelerin ve küçük grupların silahlı saldırıları başka eyaletlerde de can aldı, yaralananların arasında bebek ve çocuklar da yer aldı. ABD'de çatışmaların geçen seneye oranla artış göstermesi, koronavirüsün yarattığı ekonomik sıkıntılara bağlanıyor.

İşsiz kalan birçok kişinin silahlı çetelere katıldığı ifade ediliyor. Saldırıları düzenleyen grupların hedefinde ise çoğunlukla Afro-Amerikalı erkekler yer alıyor. Saldırganlar en çok sokak ve bahçe partilerini hedef alıyor.

