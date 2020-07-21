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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
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