Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AB'de uzlaşı çıktı
AB liderleri salgınla mücadele kapsamında ekonomik kurtarma paketi üzerine anlaştı.
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlayamamıştı.
Zirvenin dördüncü gününde AB üyesi 27 ülke lideri, salgının sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma paketi üzerinde anlaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 07:07
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