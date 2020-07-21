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Kimlik tespiti yapılan 6 Boşnak daha törenle defnedildi
Bosna savaşının başladığı 1992 yılında, Priyedor şehrinde en büyük katliamlardan biri yapıldı. 5 binden fazla masum sivil katledildi. Katliamın 28'inci yılında toplu mezarlardan çıkartılıp kimlik tespiti yapılan 6 Boşnak daha törenle defnedildi.
Bosna savaşının başladığı 1992 yılında, çoğunluğu Müslüman Boşnaklardan oluşan Priyedor şehri ve civarındaki köyler, katliama sahne oldu.
Sırplar, şehirdeki Sırp olmayan ve çoğu Müslüman Boşnaklar'dan oluşan 5 binden fazla sivili katletti.
Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan 6 Boşnak daha anma töreniyle toprağa verildi.
Priyedor şehitleri kılınan toplu cenaze namazının ardından Kamiçani şehitliğine defnedildi.
Katledilen kurbanlar bugüne kadar 73 toplu mezarda bulundu. 500'ün üzerinde kurbanın cansız bedeni halen kayıp.
Etiketler: toplu mezar katliam defin bosna savaşı bosnaSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:35
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