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Dünya
TRT Haber 09.09.2023 14:14

Azerbaycan: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni̇stan'a ait güçlerı̇n Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni̇stan'a ait güçlerı̇n Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açarak saldırdığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık Azerbaycan ordusunun saldırılara 'mı̇sı̇lleme' için önlemler aldığını belirtti.

Türkiye, Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı
Türkiye, Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı

Türkiye'den kınama

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz" denildi.

Ermenistan'dan Karabağ'da provokasyon girişimi
Ermenistan'dan Karabağ'da provokasyon girişimi

Dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rus barış gücünün bulunduğu bölümde bazı Ermeni silahlı gruplarında hareketlilik göründüğü bildirilmişti.

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