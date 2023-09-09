Azerbaycan: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni̇stan'a ait güçlerı̇n Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açarak saldırdığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık Azerbaycan ordusunun saldırılara 'mı̇sı̇lleme' için önlemler aldığını belirtti.

Türkiye'den kınama

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz" denildi.

Dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rus barış gücünün bulunduğu bölümde bazı Ermeni silahlı gruplarında hareketlilik göründüğü bildirilmişti.