Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2023 12:16

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi
[Fotograf: Reuters]

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, mesajında ülkenin merkez bölgelerindeki yıkıcı depremin trajik sonuçları dolayısıyla taziyelerini iletti.

Putin, "Rusya, dost Fas halkının duygularını ve üzüntüsünü paylaşıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve destek sözlerimi, bu doğal afetten zarar gören herkese acil şifa dileklerimi iletiniz." ifadelerine yer verdi.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kentte hissedilen depremde birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin olduğu şehirlerin arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunuyor.

Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

ETİKETLER
Rusya Fas
Sıradaki Haber
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 820 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
İran'dan Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
13:01
Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan kamp yeri ile ilgili 2 tutuklama
13:01
AFAD: Fas'a çadır ve personel ulaştırmak için hazırız
12:30
Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları başladı
11:59
Test Pilotu Çelik: HÜRJET, Türk Yıldızları'nın arasında yabancılık çekmedi
12:31
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 5 ölü, 25 yaralı
G20 Liderler Zirvesi başladı
G20 Liderler Zirvesi başladı
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Kerpe - Kocaeli
Yakın Rotalar: Kerpe - Kocaeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ