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Dünya
AA 09.09.2023 14:05

DSÖ: Fas'taki deprem Marakeş ve çevresinde 300 binden fazla kişiyi etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fas'ta dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ve 300 binden fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

DSÖ: Fas'taki deprem Marakeş ve çevresinde 300 binden fazla kişiyi etkiledi
[Fotograf: AA]

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğünün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fas'taki deprem nedeniyle taziye dilekleri iletildi ve destek mesajı verildi.

Trajik depremde Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve 300 binden fazla kişinin etkilendiği belirtilen paylaşımda, DSÖ ekiplerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğu kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Acil sağlık ihtiyaçlarına destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 820 kişi hayatını kaybetti, 672 kişi yaralandı.

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