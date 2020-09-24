Ağustos ve eylülde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar hayata geçiren Azerbaycan ordusunun zırlı birlikleri, füze ve topçu birlikleri ile hava unsurları son 3 günde peş peşe tatbikatlar yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, zırhlı birlikler tatbikatında, araçların zorlu arazilerde ve gerçek savaş koşullarında nasıl kullanılacağı test edildi.

Füze ve topçu birliklerinin tatbikatında ise modern füze sistemleri ve toplardan atışlar yapılarak temsili düşman hedefleri imha edildi.

[Fotoğraf: AA]

Hava unsurlarının tatbikatında hem gece hem gündüz uçuşlar gerçekleştiren Su-25 və MiG-29 uçakları temsili düşmanın yer hedeflerine atışlar yaptı.

[Fotoğraf: AA]