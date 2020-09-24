Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 30 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 599'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 498 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 599'a, vaka sayısı ise 331 bin 857'ye çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1007 artarak 314 bin 793'e ulaştı.
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