Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 30 kişi yaşamını yitirdi ve 498 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 599'a, vaka sayısı ise 331 bin 857'ye çıktı.



Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1007 artarak 314 bin 793'e ulaştı.