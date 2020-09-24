KRV eyaleti İçişleri Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 4'ü bakanlık bünyesinde, 31'i ise Essen emniyet teşkilatında olmak üzere aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen 104 emniyet mensubu tespit edildi.

Aşırı sağcılık şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 71 polis hakkında yürütülen soruşturma henüz sonuçlanmazken, karara bağlanan 29 dava sonucunda 8 polise disiplin cezası verilmekle yetinildi. Diğer davalarda ise isnat edilen suçlar ispatlanamadı ya da davalar zaman aşımına uğradı.

Geçen hafta WhatsApp'taki sohbet gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polisin açığa alındığı açıklanmış, daha sonra bir memurun daha bu suça ortak olduğu tespit edilmişti.

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, söz konusu polislerin açığa alındığını açıklamıştı.

Reul ayrıca bu polislerin anayasaya aykırı söylemlerde bulunduğunu, aralarında Hitler ve Yahudiler için kurulan gaz odalarının resimleri ile gamalı haç sembollerinin de yer aldığı 100'den fazla sembol kullandıklarının tespit edildiğini belirtmişti.

Almanya çapında, 770 emniyet mensubunun sohbet forumuna üye olup paylaşımlarda bulundukları ve bunlardan 9'unun aşırı sağ içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Söz konusu forumun daha sonra kapatıldığı öğrenildi.