Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısının ardından başlatılan hareket hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan Ordusu Ağdere bölgesini yoğun ateş altına aldı. Ermenistan Ordusu ağır kayıplar verirken bombardıman anı TRT Haber'in canlı yayını sırasında saniye saniye görüntülendi.

Azerbaycan Ordusu şimdiye kadar 25'ten fazla yerleşim yerini kurtardı.

Azerbaycan sınırlarındaki yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'ın füzeli ve roketli saldırılarında bugün 1 kişi daha hayatını kaybetti. Azerbaycan'da sivil can kaybı 28'e yaralı sayısı ise 144'e ulaştı.

Haber: Bülent ÇULCUOĞLU

Kamera: Volkan MAKAR