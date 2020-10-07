Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Ağdere'deki Ermeni mevzilerini böyle vurdu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini ateş altına almayı sürdürüyor. TRT Haber'in canlı yayını sırasında bombardıman anı görüntülendi.
Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısının ardından başlatılan hareket hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan Ordusu Ağdere bölgesini yoğun ateş altına aldı. Ermenistan Ordusu ağır kayıplar verirken bombardıman anı TRT Haber'in canlı yayını sırasında saniye saniye görüntülendi.
Azerbaycan Ordusu şimdiye kadar 25'ten fazla yerleşim yerini kurtardı.
Azerbaycan sınırlarındaki yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'ın füzeli ve roketli saldırılarında bugün 1 kişi daha hayatını kaybetti. Azerbaycan'da sivil can kaybı 28'e yaralı sayısı ise 144'e ulaştı.
Haber: Bülent ÇULCUOĞLU
Kamera: Volkan MAKAR
Etiketler: Ermenistan bombardıman anı Azerbaycan AgdereSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 16:59
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