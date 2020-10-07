Moscow Times'ın haberine göre, su örnekleri toplamak, ölen deniz canlılarıyla ilgili araştırma ve inceleme dalışı yapmak için bölgeye keşif gezisi düzenleyen bilim insanları, Kamçatka Valisi Vladimir Solodov'u, söz konusu sularda yaşanan çevre felaketine ilişkin bilgilendirdi.

Kirlilik nedeniyle Avacha Körfezi'ndeki deniz tabanında, deniz yaşamının yüzde 95'inin yok olduğunu belirten bilim insanları, bu organizmaların ölümlerinin yiyecek için onlara bel bağlayan hayvanların da ölümüne neden olacağı konusunda uyardı.

Bilim adamı Ivan Usatov, dalış yaptıklarında denizin 10 ila 15 metre derinliklerinde deniz tabanında yaşayan organizmaların toplu ölümleriyle karşılaştıklarını ifade etti. Deniz tabanındaki canlıların yüzde 95'inin öldüğünü tespit ettiklerini aktaran Usatov, "Bazı büyük balıklar, karidesler ve yengeçler hayattaydı ancak bunların sayısı çok azdı." dedi.

Vali Solodov, yetkililerin insan kaynaklı kirliliği, doğa olaylarını veya volkanla ilgili bir depremi, deniz tabanındaki toplu ölümlerin olası nedenleri olarak değerlendirdiklerini aktardı.